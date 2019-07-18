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“Айастани Анрапетутюн”: Общее и различия ролей лидера и управляющего


Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Управление - это вид деятельности, когда целенаправленность  управляющего осуществляется посредством работы управляемых. В то же время в ходе совместной работы людей субъектом целенаправленности бывает не только управляющий, но и лидер. В плане смыслового соотношения понятий “лидер” и “управляющий”, интерпретации фактической роли лидера и управляющего, в профессиональной литературе есть разные, иногда противоположные точки зрения - от крайней поляризации до полной идентификации”.

В статье “Лидер и управляющий”  в виде шестнадцати положений обсуждается общее и различия этих двух понятий.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.




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