“Айастани Анрапетутюн”: Вдоль Дадиванка против оползней строится опорная стена длиной в 100 метров

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “В Дадиванке 4 церкви, 7 часовен. 4 часовни восстановлены, пятая находятся в стадии реставрации. О двух других надо подумать. Они находятся в горах, в лесу, к ним трудно подъехать, стройматериалы можно доставлять только на вертолете. Для того, чтобы построить эти две часовни, стройматериалы доносили туда на ослах и лошадях”, - в беседе с “Айастани Анрапетутюн” рассказал настоятель Дадиванка иерей Ованес Ованнисян. Он говорит, что в то время люди были глубоко верующими, иногда даже камни перевозили вручную, а сегодня все решается деньгами. В 4 церквях монастырского комплекса уже звонят колокола: в церкви Св. Богоматери, которая была освящена 7 мая этого года, в церкви Св. Ншана каждое воскресение бывает служба, завершились в прошлом году работы в церкви Св.Григория Просветителя, и в церкови Св. Дада, где все еще ведутся восстановительные работы. Отец Ованнес подчеркивает, что то, что мы сейчас видим, было сделано благодаря пожертвованиям. Параллельно были построены пресвитерианский дом, который полностью был разрушен, и часовня. Дорога полностью заасфальтирована. На территории Дадиванка в настоящее время строится большая опорная стена длиной в 100 метров. Она должна спасти восточную сторону церкви от оползней”.

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