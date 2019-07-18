“Айастани Анрапетутюн”: ЕС придерживается более жесткой позиции в отношении Турции

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “На решение комиссии по внешним отношениям ЕС о введении санкций Министерство иностранных дел Турции уже отреагировало, заявив, что решительно продолжит работы по бурению в восточной части Средиземного моря, и что эти решения никоим образом не могут повлиять на нее. Ослабление экономики Турции заставляет власти страны предпринимать определенные шаги для улучшения экономического положения. Эта часть Кипра значительна тем, что там много газа. Фактически, действия Турции касаются энергетической безопасности ЕС.

По словам директора Института востоковедения Рубена Сафрастяна, на протяжении многих лет ЕС вел переговоры с государством, которое оккупировало значительную территорию страны-члена ЕС, удерживает там 40-тысячную армию и одновременно ведет переговоры о вступлении в ЕС. Сейчас, кажется, ЕС пытается проявить решимость и более жесткую позицию в отношениях с Турцией. Это обусловлено тем, что Турция переходит все разумные пределы. Мало того, что она захватила эту территорию, она еще и пытается извлечь из этого экономическую выгоду”, - сказал Сафрастян”.

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