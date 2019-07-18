“Айастани Анрапетутюн”: Анна Акопян представляет армянский бренд и за пределами Армении

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Сделано в Армении. Носим армянское” - хэштег супруги премьер-министра РА Анны Акопян. Эта запись обязательно следует после информации о том или ином официальном визите и одежде, в которой она была во время встречи: “одежда ... бренда”. Вместо многоточий, поставленных нами, конечно, обязательно отмечается название армянского бренда.

Газета беседовала с представителями нескольких брендов, одежду которых жена премьера носила во время зарубежных визитов. Например, в Социалистической Республике Вьетнам Анна Акопян сопровождала премьер-министра в костюме бренда “Diana Eyvonah”. Дизайнер Диана Овеян, говоря об откликах, сказала: “Насколько мне удалось заметить и насколько мне известно, отклики были положительными. Насколько я знаю, госпоже Анне тоже очень понравилось и она охотно носила эту одежду”.

Дизайнер бренда “Заргарян” Анна Заргарян сейчас задумывается над эскизом нового платья. Хочу сшить вечернее тонкое платье для Анны Акопян, для какого-нибудь официального визита. Это ее инициатива. Платье будет только в одном экземпляре, больше никто не сделает такое же. Она уже представляет его. Это будет тонкое, классическое платье с армянскими орнаментами”.