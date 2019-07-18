Европейские индексы - 17-07-19

МОСКВА, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.72% и составил 12341.03 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.76% и составил 5571.71 пункта, британский FTSE снизился на 0.55% и составил 7535.46 пункта, а российский RTSI снизился на 1.48% и составил 1361.58 пункта.