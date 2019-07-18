Цены на цветные металлы - 17-07-19

ЛОНДОН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1837.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5981.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1987.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13980.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 18035.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2460.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.17% и составила 25684.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.