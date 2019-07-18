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У “Лори” новый игрок из Бразилии


У Ванадзорского футбольного клуба “Лори” новый игрок из Бразилии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. В “Лори”  перешел бразильский голкипер Бруно Сантос. Ранее 29-летней футболист выступал за клуб  “Лимианос” в 3-й лиге Португалии.

С Сантосом подписан контракт на два года.




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