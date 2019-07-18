Простите за эту игру: Артур Восканян

Главный тренер сборной Армении по футболу до 19 лет Артур Восканян связывает поражение от Италии сo скованностью футболистов. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами Восканян в первую очередь поблагодарил болельщиков, которые до последнего момента оставались рядом со сборной. “Хочу извиниться за эту игру. У наших футболистов есть психологическое напряжение, после допущенной ошибки они восстанавливаются поздно”, - сказал Восканян. По его словам, в матче против Испании футболисты были скованнее, в этом матче против Италии они были свободнее в своих действиях.

“Во втором матче у футболистов сборной была уверенность. Я всегда говорил футболистам, и сейчас повторяю, нужно играть в футбол, даже если мы проигрываем”, - подчеркнул он.

Во втором туре проходящего в Ереване чемпионата Европы до 19 лет команда Армении уступила Италии со счетом 0: 4. В третьем туре, 20 июля, команда Артура Восканяна сыграют с Португалией.