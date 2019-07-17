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Премьер-министр представил основную идею экономической революции


Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает главной целью экономической революции в Армении превращение работающего и созидающего человека в эталон общества. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил в интервью радио «Свобода».

«Наша цель заключается в том, чтобы своими последовательными шагами, как в случае с политической революцией, мы смогли побуждать людей верить в себя, побуждать их к достижению большего и наслаждению творческой работой. Были люди, которые еще до политической революции уже осуществили свою экономическую революцию. Мы хотим совершить революцию ценностей, чтобы сделать этих людей эталонами», - сказал Пашинян.




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