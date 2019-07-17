Пашинян коснулся позиции Венецианской комиссии
Официальная позиция Венецианской комиссии состояла в том, что сотрудничество с правительством Армении считается эффективным. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об этом в интервью главе армянской службы rадио “Свобода” Грайру Тамразяну.
Премьер-министр добавил, что достигнута договоренность о механизмах и законодательных изменениях.
«Могу сказать, что в контактах на политическом уровне и Совет Европы, и Европейский союз оказали полную поддержку правительству Армении в проведении судебной реформы», - сказал премьер-министр.
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