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Пашинян коснулся позиции Венецианской комиссии


Официальная позиция Венецианской комиссии состояла в том, что сотрудничество с правительством Армении считается эффективным. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об этом в интервью главе армянской службы rадио “Свобода” Грайру Тамразяну. 

Премьер-министр добавил, что достигнута договоренность о механизмах и законодательных изменениях.

«Могу сказать, что в контактах на политическом уровне и Совет Европы, и Европейский союз оказали полную поддержку правительству Армении в проведении судебной реформы», - сказал премьер-министр.




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