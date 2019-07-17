Никол Пашинян уточнил цель веттинга

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян считает целью проведения веттинга создание независимых, беспристрастных и принципиальных судов. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил в интервью радио “Свобода”.

«Веттинг означает проверку чьего-либо соответствия. Для меня суть веттинга в том, чтобы в результате этого процесса у нас был суд, который что бы он не решил, мы сказали, что это решение нашего суда, потому что это наш суд, мы знаем, что это независимый, беспристрастный, принципиальный суд. Цель - не веттинг, цель - создать такой суд», - сказал Пашинян.