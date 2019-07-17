Никол Пашинян не считает Роберта Кочаряна политзаключенным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает обвиняемого в свержении конституционного строя второго президента Армении Роберта Кочаряна политическим заключенным. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил в интервью радио “Свобода”.

«Все, кто говорит, что Роберт Кочарян является политзаключенным, говорят, что я сегодня имею право вводить Вооруженные силы, танки в Ереван и подавить под гусеницами танка любую оппозиционную демонстрацию. Если я не имею права сделать это, то Роберт Кочарян не может быть политзаключенным», - сказал Пашинян.