Пашинян считает проблему судебной системы недостаток доверия народа к судам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает проблемой судебной системы Армении то, что решения судов не внушают доверия людям. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил в интервью радио “Свобода”.

«Для меня не важно, какое по содержанию решение примет суд первой инстанции, кассационный суд, апелляционный суд или Конституционный суд по тому или иному делу. Самой важной политической проблемой для меня является то, что, когда эти суды примут решение, мы приняли это к сведению. Проблема судебной системы не в том, что она принимает то или иное решение. Проблема с судебной системой заключается в том, что люди не доверяют принятым решениям», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что эта судебная система несовместима с новой Арменией.