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Премьер-министр не исключает изменение Конституции в контексте решения кризиса вокруг КС


Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности внесения изменений в Конституцию для урегулирования ситуации вокруг Конституционного суда, однако не считает правильным частые изменения Конституции. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян заявил в интервью радио “Свобода”.

«Я не считаю правильным часто менять Конституцию в стране. И я также считаю, что парламентская система должна получить шанс в Армении, чтобы мы поняли, что это за система. Но в целом 5 июля я констатировал, что есть очень важный и справедливый аргумент, что у нас никогда не было получившей легитимного голоса Конституции, и ее нет у нас и сегодня. Я не думаю, что было бы правильно, чтобы правительство или парламентское большинство инициировало конституционные изменения, потому что это может быть истолковано так, что новые власти теперь хотят сформулировать для себя Конституцию, но я думаю, что для общественности нормально иметь такие инициативы. Важно, чтобы в Армении была Конституция, за которую люди действительно проголосовали. И в контексте урегулирования ситуации вокруг Конституционного суда также возможны поправки в Конституцию», - сказал Пашинян.




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