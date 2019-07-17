В Киеве вышла в свет книга «Храмовая архитектура армян на территории Украины»

Свыше 160 армянских сооружений исследованы в монографии Марии Арсенян «Храмовая архитектура армян на территории Украины». Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, книга вышла в свет в издательстве «Дух і Літера».

Издание содержит колоссальный объём изученных источников (более 450) и охватывает архитектуру армянских храмов на территории Украины в период с IX по ХІХ в. В ней также определены особенности армянского храмового зодчества, скульптуры, символики и орнаментов.

Автор рассказывает о сооружениях Армении и Украины, подаёт информацию в эскизах, картах, таблицах и фотографиях. Через призму архитектурных особенностей освещается история Армении и Армянской Апостольской церкви.

По мнению главы Армянского общества культурных связей «АОКС-Украина» Елены Оганесян, книга во многом поможет как исследователям армянской диаспоры Украины самого широкого профиля, так и практикам, занимающимся, к примеру, созданием этно-туристических маршрутов и проектов.