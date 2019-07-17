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Армения – ключевой партнер России в Закавказье: Лавров


Армения – ключевой партнер России в Закавказье. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью газете “Аргументы и факты” сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя происходящие процессы в Армении, Украине и Грузии.

Он отметил, что политические процессы в Украине, Грузии и Армении, безусловно, небезразличны России, поскольку речь идет о братских народах, с которыми РФ связывает длительная история взаимоотношений, включая проживание в одном государстве.

“К сожалению, после распада СССР Запад уверовал в то, что наступил «конец истории», и ему теперь дозволено грубо вмешиваться в дела тех или иных государств, бесцеремонно командовать внутриполитическими процессами. Украина – пожалуй, наиболее вопиющий пример”, - сказал Лавров.

По его словам, с Арменией ситуация иная. 

“Эта страна – ключевой партнер России в Закавказье. С ней налажены стратегические, союзнические отношения. Интенсивный характер носит политический диалог, сотрудничество по парламентской линии, на международной арене. Россия – ведущий экономический партнер Армении. Динамично развиваются образовательные, культурные, инвестиционные, военно-технические связи”, - отметил Лавров.




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