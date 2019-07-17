Мэр Айк Марутян представил президенту Армении программы развития Еревана

Президент Республики Армения Армен Саркисян 17 июля посетил мэрию Еревана. Мэр Айк Марутян представил президенту текущие и предстоящие программы развития Еревана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники обменялись мыслями по поводу перспектив развития столицы.

В конце встречи Армен Саркисян побеседовал также с главным архитектором Еревана Артуром Месчяном.