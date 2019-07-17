Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Мэр Айк Марутян представил президенту Армении программы развития Еревана


Президент Республики Армения Армен Саркисян 17 июля посетил мэрию Еревана. Мэр Айк Марутян представил президенту текущие и предстоящие программы развития Еревана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники обменялись мыслями по поводу перспектив развития столицы.

В конце встречи Армен Саркисян побеседовал также с главным архитектором Еревана Артуром Месчяном.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2819 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2604 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 2570 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 2550 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 2262 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации