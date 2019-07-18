Мероприятия предстоящие 18 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 18 июля, состоится очередное заседание правительства Армении. На повестке дня более двух десятков вопросов, в том числе и вопрос о содействии лицам, пострадавших во время событий 1 - 2 марта 2008 года в Ереване.

Сегодня созывается заседание Высшего судебного совета с требованием о прекращении полномочий члена совета Нахшун Таварацян.

Представители управления по вопросам лиц с инвалидностью и пожилых людей Министерства труда и социальных вопросов Армении представят изменения в сфере вопросов лиц с инвалидностью.

С журналистами встретятся выпускники французского университета в Армении. Они собираются поднять проблему с дипломами.

Общественная инициатива “Штраф” сегодня начинает бессрочную акцию протеста у административного здания дорожной полиции. Они требуют отставки трех высокопоставленных должностных лиц ДП.

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