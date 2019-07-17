МЧС Армении представило подробности ДТП в Краснодаре, в результате которого погибли четверо армян

МЧС Армении 17 июля, в районе 16:13 часов, получило из Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю информацию о том, что на 1453 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, машина марки «Ford Transit» (водитель - М.М., 1987 г.р.) съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель и пассажиры - Д.М. (1991 г.р.), М.М. (2012 г.р.) и З.М. (2014 г.р.), скончались на месте.

Напомним, что ранее сайт kubnews.ru сообщал, что по данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, 16 июля около 23.40 водитель автомобиля «Форд транзит» двигался со стороны поселка Джубга в сторону Геленджика.

По предварительным данным, на 1453 километре трассы М4 "Дон" водитель не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погиб водитель иномарки и три его пассажира, среди которых две несовершеннолетние девочки.