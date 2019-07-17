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Вице-премьер Тигран Авинян встретился с членом коллегии ЕЭК Татьяной Валовой


Находящийся в Нью-Йорке для участия в политическом форуме высокого уровня по вопросам стабильного развития ООН вице-премьер Тигран Авинян 15 июля встретился с членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии Татьяной Валовой.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в начале встречи Тигран Авинян поздравил Татьяну Валовую с назначением на должность генерального директора отделения ООН в Женеве и пожелал ей успехов на новом ответственном посту.

Стороны подчеркнули важность направленных на углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза инициатив и выразили готовность расширять темпы развития сотрудничества.

Татьяна Валовая отметила, что в настоящее время ЕЭК работает над разработкой стратегии энергоэффективности. В этой связи вице-премьер отметил, что рынок энергоэффективности в Армении имеет значительный потенциал для развития, и реализуемые программы дают ощутимые результаты.

Обсуждая вопрос энергоэффективности, стороны согласились с тем, что, в отличие от плавного перехода на энергосберегающие системы в общественных зданиях, в случае с многоквартирными домами картина иная из-за несовершенных договорно-правовых отношений и скудных финансовых ресурсов, а иногда и отсутствия стимулов для перехода на энергоэффективную систему. Было подчеркнуто, что для реализации крупномасштабных программ по энергосбережению необходимо, чтобы потребители осознавали, что в долгосрочной перспективе сделанные ими инвестиции будут выгодны ввиду сокращения коммунальных расходов.

Собеседники отметили важность работы по формированию общего рынка нефти, нефтепродуктов, газа, а также электроэнергии в рамках Евразийского экономического союза.




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