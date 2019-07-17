Арарат Мирзоян и Нэнси Пелоси обсудили вопросы армяно-американских отношений

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян в рамках проходящего в Вашингтоне Форума лидеров 16 июля встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, глава парламента представил развития в Армении и поблагодарил Нэнси Пелоси за весомый вклад в армяно-американские отношения.

Спикер Палаты представителей особо подчеркнула важность демократических перемен в Армении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие двусторонний интерес.