Арарат Мирзоян и Нэнси Пелоси обсудили вопросы армяно-американских отношений
Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян в рамках проходящего в Вашингтоне Форума лидеров 16 июля встретился со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, глава парламента представил развития в Армении и поблагодарил Нэнси Пелоси за весомый вклад в армяно-американские отношения.
Спикер Палаты представителей особо подчеркнула важность демократических перемен в Армении.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие двусторонний интерес.
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