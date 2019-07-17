СМИ: американский истребитель совершил аварийную посадку в Польше

Американский истребитель F-15 совершил в среду аварийную посадку на военном аэродроме в Велькопольском воеводстве. Как передает Арменпресс, об этом сообщила польская радиостанция RMF.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Причиной посадки стал отказ двигателя самолета.

По данным открытых источников, во вторник на эту авиабазу прибыли для участия в маневрах Rapid Forge американские истребители F-35, F-15, а также самолеты-заправщики и транспортники Super Hercules.