Временно будет прекращена подача газа в два здания административного района Эребуни

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 18-го июля с 10: 00 до 15: 00 будет прекращена подача газа газопотребителей многоквартирных домов под номером 5 по улице Мичурина и номер 5А по улице Суворова административного района Эребуни.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией“Газпром Армения”.