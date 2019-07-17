Правительство ФРГ приняло законопроект об обязательной вакцинации против кори

Правительство ФРГ на состоявшемся в среду заседании приняло законопроект об обязательной вакцинации против кори. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

С марта 2020 года родители перед приемом их детей в детский сад или школу должны будут предоставить подтверждение того, что ребенок привит от кори. Обязательная вакцинация будет введена также для нянь, персонала детсадов, школ, сотрудников медицинских и других общественных учреждений, в том числе центров для беженцев. Нарушителям грозит штраф размером до €2,5 тыс. Детей, которые не были привиты, попросту не возьмут в сад.

Родители тех детей, которые к моменту вступления закона в силу уже были приняты в детские сады, школы, а также взрослые, уже принятые на работу в вышеназванные учреждения, должны будут предоставить соответствующее подтверждения о прививке самое позднее до 31 июля 2021 года.