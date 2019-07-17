Сделать систему государственных закупок гибче: у премьер-министра Армении состоялось совещание

У премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого было обсуждено текущее состояние системы государственных закупок и ход работ, осуществляемых в направлении реформ. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Почему нас особенно интересует система государственных закупок, что мы хотим сделать и чего мы хотим добиться. Мы хотим, чтобы система государственных закупок реформировалась бы, чтобы она по возможности была гибкой и мобильной, в то же время соблюдала принцип справедливой конкуренции и по возможности была свободна от коррупционных явлений, в -третьих, гарантировала бы качество расходования государственных средств и получаемого результата. В конце концов, есть и такое важное обстоятельство, чтобы по возможности содействовать местной промышленности, развитию местных услуг и местного бизнеса в целом. За это время было несколько дискуссий, и есть мнение, что наша сегодняшняя система, по сути, соответствует этим критериям, просто нужно повысить уровень знания в соответствующих органах, есть мнение, что эти проблемыне в сфере закупок, и они больше связаны со смежными процедурами и структурами. Надеюсь, что в результате сегодняшнего обсуждения и дискуссии, в конце концов, мы найдем решение и поймем, что нам делать и какова текущая ситуация”, - отметил в начале совещания премьер-министр Пашинян.

Затем министр финансов Атом Джанджугазян подробно описал систему государственных закупок, существующие проблемы и представил возможности их решения. В частности, речь шла о регулировании государственных закупок, процедурах, видах закупок, организации бумажных и электронных закупок, требованиях, предъявляемых компаниям, участвующим в процессах закупок, процессе оценки заявок, процедуре обжалования и упрощении организации закупок.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями, руководители ведомств представили различные наблюдения и предложения по возможности упрощения и модернизации процедур государственных закупок.

Премьер-министр Пашинян поручил ответственным лицам последовательно продолжать реформы сферы и представить необходимые законодательные регулирования. В частности, премьер-министр поручил всем тем ведомствам, которые имеют видение потенциальных и стратегических программ крупных закупок - планировать стратегию закупок для долгосрочного сектора в разрезе 5 - 10 лет, чтобы выросла заинтересованность потенциальных компаний-участников закупок.

Никол Пашинян отметил, что для тех случаев, когда можно организовать производство предметов закупок в Республике Армения, необходимо создать соответствующие условия и осуществить такие законодательные регулирования, которые увеличат инвестиционную привлекательность нашей страны среди иностранных инвесторов и будут стимулировать их вовлеченность в процесс производства конкретных товаров.