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Министр ЧС Армении поздравил сотрудников сейсмической защиты с профессиональным праздником


Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Феликс Цолакян 17-го июля направил поздравительное послание по случаю 28-ой годовщины Системы сейсмической защиты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в послании, в частности, говорится:

"Уважаемые сотрудники,

Система сейсмической защиты является одной из структур МЧС, которая успешно и надежно выполняет различные задачи.

Ваш вклад в оценку сейсмической опасности и снижение риска неоценим.

В процесс развития системы велик вклад как основателей, так и нынешней команды.

Желаю дальнейшей долгосрочной и продуктивной работы, направленной на повышение сейсмической безопасности нашего государства и народа, а также развитие системы.

Всем нам желаю стабильной и мирной работы”.




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