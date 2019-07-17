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ССС провела обыск в кабинете судьи Давида Григоряна


Специальная следственная служба подтверждает информацию о проведении обыска в кабинете судьи суда общей юрисдикции города Еревана, Давида Григоряна. Как передает Арменпресс, об этом сказала пресс-секретарь Специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

“В рамках расследуемого в ССС уголовного дела был проведен обыск, однако других подробностей мы пока не можем сообщить”, - сказала Оганджанян.

Давид Григорян известен как судья по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, который освободил Кочаряна по личному поручительству действующего президента АрцахаБако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна.




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