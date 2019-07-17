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В России армянская семья попала в трагическое ДТП: двое из четырех погибших – дети


В ДТП в России погибли четверо армян, двое из них –дети.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил сайт Kubnews.ru.

Водитель автомобиля марки “Форд” 16 июля в 23: 40 из села Джугба направился в город Геленджик Краснодара. На 1453-м километре трассы М-4  водитель потерял управление, машина выехала за пределы проезжей части дороги и врезалась в дерево.В результате аварии погибли 4 человека.

Погибшие в ДТП были из Армении. Как сообщил агентству источник из оперативной службы, жертвой аварии стала армянская семья -32-летний мужчина, 28-летняя женщина и их 7 и 5-летние дочки.

Фото: Kubnews.ru




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