Члены оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент республики Михаил Саакашвили, пытаются разрушить экономику страны и помешать развитию туризма. Об этом заявил в среду основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили журналистам, комментируя брань в эфире оппозиционного телеканала в адрес российских властей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Конечно же то, что произошло на телеканале "Рустави 2", является постыдным для страны, нашей культуры. Ту брань, которую мы услышали по вашему телевидению, конечно же, рассудит все общество. Несмотря на попытки членов "Национального движения" остановить туризм в Грузии, разрушить экономику, торговлю, мы сделаем все для того, чтобы развить страну и поднять экономику. Конечно, я осуждаю выходки Гварамии и Габунии. Это должны осудить все грузины. Это было абсолютно не грузинским и некультурным выступлением", - сказал Иванишвили, обращаясь к журналисту "Рустави 2".