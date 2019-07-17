Глава МИД Республики Арцах встретился с секретарем Совета безопасности Армении

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 17 июля встретился с находящимся в Степанакерте с рабочим визитом секретарем Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве иностранных дел Арцаха.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся внешней политики двух армянских государств и их безопасности. Глава МИД Арцаха отметил важность создания межведомственной комиссии по разработке новой стратегии национальной безопасности Армении.

Учитывая общую среду безопасности и Республики Арцах и Республики Армения, Масис Маилян подчеркнул целесообразность вовлечения экспертов из Арцахав работы по разработке данного документа.