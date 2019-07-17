Заместитель министра юстиции принял нунция Святого Престола в Армении

Заместитель министра юстиции Кристине Григорян сегодня приняла апостольского нунция Святого Престола в Армении Жозефа Авелину Бетанкура.

Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью МЮ РА, представитель Папы Римского поблагодарил замминистра за прием, отметив, что находится в Армении на историческом этапе для страны и выразил поддержку Святого Престола осуществляемым в стране реформам, направленным на защиту прав человека.

Апостольский нунций Святого Престола выразил готовность углубить сотрудничество по ряду направлений.

Замминистра Кристине Григорян высоко оценила вклад нунция в развитие отношений между двумя странами и выразила благодарность за содействие искреннему и теплому диалогу между Арменией и Ватиканом. Замминистра также выразила уверенность, что опыт и мудрость апостольского нунция Святого престола стимулируют сотрудничество между двумя странами, и также укрепляют отношения между Армянской Апостольской Святой Церковью и Римско-Католической церковью.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы и возможности сотрудничества в ряде сфер.