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Компания Ucom завершила процесс размещения драмовых и долларовых облигаций


Компания Ucom при поддержке инвестиционной компании «Арменброк» завершила процесс размещения драмовых облигаций с 11% годовой купонной доходностью и долларовых облигаций с 7,5% годовой купонной доходностью. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, более 200 частных лиц и организаций, включая пенсионные и инвестиционные фонды, а также организации, представляющие банковскую, инвестиционную и сферу высоких технологий, приобрели облигации Ucom.  

«Этот интерес и доверие по отношению к компании Ucom крайне обязывают. Выпуск облигаций стал для нас новым вызовом, с первым шагом которого мы успешно справились. Ucom продолжит активную деятельность на рынке капитала, тем самым усиливая и укрепляя свои позиции в Армении», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

«Я рад сообщить, что первый выпуск корпоративных облигаций Ucom успешно завершен. В процессе выпуска приняли участие многочисленные физические и юридические лица, и мы надеемся, что эта активность продолжится на Армянской фондовой бирже, где инвесторы будут иметь возможность продать свои облигации раньше срока погашения, а те инвесторы, которые не успели принять участие в процессе выпуска, смогут приобрести их», - отметил генеральный директор инвестиционной компании «Арменброк» Арам Кайфаджян.   

Добавим, что проспект публичного размещения облигаций зарегистрирован Центральным банком Армении и доступен по следующему адресу.


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