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Военный совет и оппозиция Судана подписали политическое соглашение


Переходный Военный совет Судана и основная оппозиционная сила - альянс "За свободу и перемены" - подписали в среду утром политическое соглашение. Об этом сообщил телеканал "Al Arabiya".

Документ был подписан в Хартуме в присутствии африканских посредников. По информации телеканала, замглавы Военного совета Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) заявил, что утверждение соглашения является историческим моментом и открывает путь для новой эры сотрудничества. На пресс-конференции также было объявлено, что подписание документа по конституции отложено до пятницы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в среду телеканал Sky News Arabia информировал, что Военный совет и оппозиционный альянс пришли к соглашению об урегулировании ситуации в стране и основных этапах переходного периода. Договоренности включают пункты, касающиеся переходного периода, но не затрагивают Конституционной декларации.

 

 




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