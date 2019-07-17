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Температура воздуха повысится:в Ереване и некоторых областях Армении ожидается + 40


На территории республики, в отдельных северных районах днем 17-го, с 18 по 19 июля ожидаются кратковременныедожиь с грозами, в отдельных местах возможен град. Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что с 20 по 22 июля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 20-2 5 м/с.

Температура воздуха 21-го июля повысится на 2 - 3 градуса. В ближайшие 5 дней в долинах и предгорьях ожидается высокий риск возникновения пожаров.

В Ереване днем 17-го,с 18 по 22 июля ожидается погода без осадков.




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