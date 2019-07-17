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В рамках сотрудничества JICA - МЧС в Армении будут 22 новые пожарные машины


Министр по ЧС Феликс Цолакян 17 июля принял постоянного представителя грузинского офиса JICA ЭджириЮкихико. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, министр поблагодарил представителя JICA за проделанную работу и особо подчеркнул готовность японских коллегк сотрудничеству. Феликс Цолакян с удовлетворением отметил, что, программа в рамках соглашения, подписанного 7 сентября 2017 г., реализуется в установленные сроки.

Министр по ЧС отметил важность продолжения сотрудничества с правительством Японии и предложил при возможности обсудить и предоставление тяжелой техники, которая может быть использована при оползнях и камнепадах.

ЭджириЮкихико заверил, что 22 пожарные машины, предусмотренные программой, в ноябре прибудут в Ереван. Для предоставления соответствующей техники, используемой в случае оползней и камнепадов, он предложил представить программную заявку правительству Японии, чтобы проблема была бы обсуждена согласно процедуре.

Он отметил, что сотрудничество JICA - МЧС имеет эффективную историю, начиная с разрушительного землетрясение в Спитаке 1988 года.

ЭджириЮкихико выразил уверенность, что потребности МЧС будут рассмотрены и получат постепенное содействие.

В конце встречи Феликс Цолакянпередал ЭджириЮкихико медаль МЧС “Сотрудничество во имя спасения”, присужденную представителю JICAХироюкиХаяши за содействие в рамках  программы “Улучшениепожарного имущества”.

Между Министерством по чрезвычайным ситуациям и различными агентствами правительства Японии разворачивается плодотворное и активное сотрудничество. Один из важных этапов этого сотрудничества был отмечен  7 сентября 2017 года, когда между МЧС и Японским агентством международного сотрудничества (JICA) было подписано грантовое соглашение о предоставлении 36 пожарных машин, 3 автолестниц и 1 диспетчерской машины. Общаястоимостьпрограммы - более 14 млндолларов США.

6-го мая на плацу Министерства по чрезвычайным ситуациям состоялась торжественная церемония вручения 14 пожарных машин, 3 автолестниц и 1 диспетчерской машины.

Вторая партия предусмотренной программой техники (22 пожарных машины) планируется предоставить в сентябре - октябре этого года.




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