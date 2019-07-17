Лучевая терапия онкологических и гематологических заболеваний по госзаказу

Государство осуществило реформы в службе лучевой терапии. Для больных, диагностированных злокачественными онкологическими и гематологическими заболеваниями, независимо от их социального положения, лучевая терапия с внутрикожными приборами, радиационным аппаратом TERAGAM и электронным ускорителем ELEKTA будет полностью осуществляться в рамках госзаказа.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

До реформ лучевое лечение больных, страдающих злокачественными онкологическими и гематологическими диагнозами, за исключением лиц, включенных в социально необеспеченные и отдельные (специальные) группы населения, и детей до 18 лет, проводилось по принципу совместной оплаты. По указанному бесплатному и принципу совместной оплаты лучевое лечение в рамках госзаказа осуществлялось только радиальным аппаратом TERAGAM и внутрикожными приборами, а лучевое лечение новообразований - электронными ускорителями (устройствами VARIAN и ELEKTA). При этом лечение этими приборами проводилось только для лиц, имеющих 30.01 и более высокий балл необеспеченности, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, находящихся в домах престарелых и приютах для бездомных и репрессированных. Лечение этими приборами проводилось также для участников работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, людей,подвергшихся эксплуатации (траффикингу), задержанных, арестованных лиц и осужденных к лишению свободы, и детей до 7 лет.

Лучевая терапия больных, страдающих злокачественными онкологическими и гематологическими диагнозами, утвержденными после реформ 4 июля, с помощью внутрикожных устройств, радиологического аппарата TERAGAM и электронного ускорителя ELEKTA осуществляется полностью в рамках государственного заказа, независимо от социального статуса пациента. Расширен также и круг бенефициаров, имеющих право на лучевое лечение в рамках государственного заказа, включенного в список услуг медицинской помощи и обслуживания, предоставляемых новейшими и дорогими технологиями, с линейным ускорителем мощностью 15 и более MeV (мегаэлектронвольт) (в том числе аппаратом VARIAN). При этом в списке бенефициаров, перечисленных в первом пункте, возрастной порог детей с 7 лет повысился до 18 лет.

Для лиц, включенных в список социально необеспеченных и отдельных (специальных) групп населения, по государственному заказу бесплатно осуществляется также лучевое лечение доброкачественных онкологических заболеваний, а для лиц, не включенных в список, оно осуществляется по платному принципу.

Приказом министра здравоохранения были пересмотрены и повышены также компенсируемые государством цены на лучевую терапию: за один сеанс лечение радиальным аппаратом TERAGAMиз 3550 драмов поднялось до 9500 драмов, а электронным ускорителем ELEKTAдо 13500 драмов, - внутриполостное лечение с 9000 драмов до 18800 драмов.

В результате лучевая терапия для больных, страдающих онкологическими и гематологическими диагнозами, становится более доступной, в результате чего улучшатся показатели выживаемости, заболеваемости, смертности онкологических больных, ослабнет социальное напряжение в данной сфере, снизятся прямые платежи граждан, что положительно повлияет на качество жизни больных.