СНБ раскрыла случай незаконного ввоза и реализации большого количества лекарств

Служба национальной безопасности Республики Армения в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках реализации своих функций, направленных на борьбу с преступностью, выявила случай незаконного ввоза и реализации лекарств в большом количестве, организованной группой без соответствующего разрешения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, по предварительным данным, группа граждан Армении, периодически отправляясь в РФ, Украину, Грузию, Турцию и различные европейские страны, и не имея сертификата на импорт лекарств, приобретала большое количество лекарств, как не имеющих государственной регистрации в Армении, так и имеющих различные наименования. Затем, скрывая их от таможенного контроля, без оформления соответствующих документов, в период с февраля по апрель в 2019 года, реализовала лекарства общей стоимостью около 70 млндрамов, нанеся государству ущерб в особо крупных размерах-более 35 млн драмов.

В результате одновременно проведенных обысков по разным адресам были обнаружены и изъяты около 320 наименований 3000 пачек лекарств общей стоимостью около 100.000 долларов США, суммы, возможные связанные с их оборотом, в частности, около 90.000 евро, 3.5 млндрамов и 1300 долларов, а также тетради и электронные носители с записями о продаже, так называемая “черная бухгалтерия”.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА.

Ведется следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.