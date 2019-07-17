Чемпионат Армении по футболу стартует 2 августа

Сезон 2019/2020 высшей лиги чемпионата Армении по футболу стартует 2 августа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. В стартовом туре турнира встретятся следующие пары: “Арарат”- “Ереван”, “Ширак” - “Бананц”, “Пюник”-“Лори”, “Алашкер”- “Арарат-Армения” и ”Гандзасар-Капан”- “Ноа”.

Розыгрыш Кубка Армении стартует в сентябре.

В этом году в высшей лиге чемпионата Армении по футболу встретятся 10 команд. Действующий чемпион – “Арарат-Армения”.