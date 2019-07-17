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LA Times: США хотят выделить $42 млн оппозиции в Венесуэле вместо Гватемале и Гондурасу


Агентство США по международному развитию (USAID) планирует перенаправить около $42 млн, предназначавшихся странам Центральной Америки для борьбы с нелегальной миграцией, на поддержку оппозиции в Венесуэле. Об этом во вторник сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на внутренние документы федерального ведомства, занимающегося вопросами оказания помощи другим государствам.

По данным издания, USAID намерено "перераспределить $41,9 млн, изначально выделенных в качестве финансовой помощи Гватемале и Гондурасу" для принятия ими мер по сокращению потока мигрантов, направляющихся в США. Причина такого решения - "стремительно развивающийся кризис в Венесуэле, который затрагивает американские национальные интересы",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В июне руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон намерен прекратить предоставление финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран не предпринимают решительных действий для борьбы с нелегальной миграцией.

 

 

 

 




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