Карен Абрамян и Армен Григорян обсудили вопросы безопасности обоих государств

Министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-майор Карен Абрамян 17 июля принял секретаря Совета безопасности РА Армена Григоряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Республики Арцах, на встрече, на которой присутствовал также и секретарь Совета безопасности Республики Арцах Аршавир Гарамян, был затронут вопрос оперативно-тактической ситуации на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил и обсужден широкий круг вопросов, касающихся проблем безопасности обеих армянских республик.