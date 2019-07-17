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Делегация во главе с Араратом Мирзояномв Вашингтоне приняла участие в Форуме лидеров


16 июля делегация, возглавляемая председателем НС А. Мирзояном, приняла участие в работе Форума лидеров организации “HouseDemocracyPartnership”.

В ходе форума председатель НС выступил с речью на тему “Роль законодательных органов. Важность независимости законодательных органов в контексте предотвращения угрозы диктатуры”, представил бархатную революцию, произошедшую в Армении в апреле-мае прошлого года и реформы, находящиеся в повестке парламента.

Как сообщили Арменпресс в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в первый день форума выступил также и депутат НС Эдмон Марукян, который говорил об опасностях, угрожающих демократии в мире.

В течение рабочего дня члены армянской делегации имели активные контакты как с парламентариями США, так и со своими коллегами из около двух десятков других стран.




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