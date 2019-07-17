На дороге, ведущей от улицы Ханджяна к улице Гераци, перевернулся грузовик, пострадавших нет

На одной из центральных улиц Еревана перевернулся грузовик. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Армении, утром 17 июля около 11:10 на дороге, ведущей от улицы Ханджяна к улице Гераци, грузовик врезался в ограждение верхней части дороги, перевернулся контейнер, прицепленный к грузовику.

“В настоящее время соответствующие органы на месте проводят работы, пострадавших нет”, - сообщили в пресс-службе полиции.