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На дороге, ведущей от улицы Ханджяна к улице Гераци, перевернулся грузовик, пострадавших нет


На одной из центральных улиц Еревана перевернулся грузовик. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Армении, утром 17 июля около 11:10 на дороге, ведущей от улицы Ханджяна к улице Гераци, грузовик врезался в ограждение верхней части дороги, перевернулся контейнер, прицепленный к грузовику.

“В настоящее время соответствующие органы на месте проводят работы, пострадавших нет”, - сообщили в пресс-службе полиции.




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