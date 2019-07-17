На Евро-2019 Армения сыграет с Италией, Испания - с Португалией

Ереванский чемпионат Европы до 19 лет возобновляется после однодневного перерыва. Как передает Арменпресс, в группе “А “, один из фаворитов турнира, сборная Испании в 18:45 на стадионе “Бананц” встретится с Португалией.

Обе команды выиграли в своих первых играх. В 21: 00 на Республиканском стадионе сборная Армении сыграет с Италией.

В группе “А” Испания и Португалия имеют по 3 очка.

Чемпионат Европы 2019 года до 19 лет в этом году проводится в Армении. Матчи проходят на Республиканском стадионе и на стадионах“Бананца” и Технического центра ФФА.

8 команд разделены на две подгруппы: “A” и “Б”. В группе “А “ со сборной Армении выступают также сборные Испании, Италии и Португалии. В группе “B”- сборные Норвегии, Ирландии, Чехии и Франции.

Билеты на матчи Евро-2019 стоят от 200 до 500 драмов.