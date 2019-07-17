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ООН: двадцать миллионов детей не защищены вакцинами от кори и дифтерии


ООН обеспокоена отсутствием видимого прогресса в последние годы в иммунизации детей в мире. Согласно опубликованному в Женеве докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в 2018 году 20 млн юных жителей Земли, то есть каждый десятый, не были вакцинированы от таких недугов, как корь и дифтерия.

В докладе подчеркивается, что "показатель охвата тремя дозами вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (КДС3) и одной дозой коревой вакцины остается на уровне порядка 86%". "Это высокий, но недостаточный показатель", - констатируют эксперты, напоминая, что "для защиты от вспышек заболеваний, поддающихся профилактике с помощью вакцин, необходимо добиться 95-процентного охвата прививками на глобальном уровне, а также на уровне стран и местных сообществ",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отсутствие должной иммунизации характерно для беднейших стран. Там проживает большинство невакцинированных детей. Всего в 16 государствах живет почти половина всех непривитых детей. Среди таких стран - Афганистан, Демократическая Республика Конго (ДРК), Йемен, Нигерия, Сирия, Судан, Центральноафриканская Республика, Чад и Южный Судан.

 

В прошлом году в мире было зарегистрировано почти 350 тыс. случаев кори, что более чем в два раза выше показателей 2017 года. Первое место по заболеваемости корью в мире по итогам 2018 года занимает Украина. Далее следуют ДРК, Мадагаскар, Либерия, Сомали, Сербия, Грузия, Албания, Йемен и Румыния.

 

 

 

 




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