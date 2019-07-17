Восстанавливается дорога, связывающая ряд общин Арагацотнской области с городом Талин

В рамках третьегогода программы “Дополнительное финансирование для улучшения дорожной сети жизненного значения” осуществляется восстановление участка дороги А81, Талин - Цамакасар - Нор Артик-А75. Этот участок дороги протяженностью 10.9 км проходит черезТалин (7.1 км) Арагацотнской области и Ани (3.8 км) Ширакской области, связывая общины Цамакасар, Сусер, Нор Артик, Багреван с республиканской автодорогой А75 и городом Талин.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, восстановление дороги осуществляется при софинансировании Всемирного банка и Правительства РА.

Заказчиком программы является ГНКО “Организация по реализации транспортных программ”Министерства территориального управления и инфраструктур РА.

Компания-подрядчик - Армянский филиал ООО “Блеск” начала строительные работы в июне 2019 года, завершение работ, согласно договору, намечено на апрель 2020 года.

В рамках строительных работ будет восстановлен земельный слой шириной 9-14 см, дорожное покрытие шириной 6-12 см, система водоотвода, будут проведены работы по строительству тротуаров, стоянок, будут установлены дорожные знаки и элементы безопасности, перемещены коммуникационные пути, препятствующие строительству дороги, и также проведены и другие работы.

На этом участке дороги, проходящей через четыре общины, в настоящее время проводятся работы по восстановлению земельного слоя и системы водоотвода (установка новых металлических труб и водоотводных канав, ремонт существующих водоотводных сооружений), строительству опор, тротуаров, транспортировке коммуникаций.