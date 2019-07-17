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Премьер-министр Армении назначил нового заместителя министра юстиции


Решением премьер-министра Никола ПашинянаСрбуиГалянназначена заместителем министра юстиции.Об этом Арменпресс  сообщили в аппарате премьер-министра Армении.

До этого СрбуиГалян в Специальной следственной службе занимала должность начальника отдела правового обеспечения и внешних связей.




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