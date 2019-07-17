“АйастаниАнрапетутюн”: в окрестностях Трчкана будут установлены туалеты и мусорные баки

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Водопад Трчкан может стать одним из лучших туристических мест Армении. Увы, но сегодня это труднодоступное место, куда добираются только внедорожники. Во-первых, дороги - неблагоустроенны, а кучи грязи, образовавшиеся от схода селевых вод, еще более усложняют движение. Иногда дороги становятся даже непроходимыми. Более десяти километров отБольшогоПарни нужно пройти, чтобы добраться до водопада, но обнаружить его невозможно без помощи местных жителей, так как там нет никаких табличек или, возможно, когда-то были, но были повреждены и уничтожены. После посещений местных туристов на территории остаются кучи мусора, так как нет установленных мусорных баков, а многие из наших соотечественников, не знакомых с правилами цивилизованного быта, предпочитают выбрасывать мусор на месте. При этих обстоятельствах ожидать, что туризм в указанном месте будет развиваться, нереально.

К счастью, недавно была утверждена программа малых грантов ГЭФ ПРООН, по которой планируется для создания предпосылок для развития туризма в Трчканевложить 50 тысяч долларов США”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.