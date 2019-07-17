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“АйастаниАнрапетутюн”: как в соседней стране готовятся к миру в лагерях маленьких гейдаров


Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Азербайджан не только поощряет военно-патриотическое воспитание на государственном уровне, но и выделяет серьезные финансовые средства в этом направлении. Об этом заявил военный эксперт Карен Ованнисян. Он сообщил, что в Азербайджане проходит слет молодежи от 18 до 25 лет по военно-патриотическим мотивам. И уже объявлено об открытии летнего военно-патриотического лагеря “Юные гейдары”. В таком военно-патриотическом воспитании эксперт видит опасность, потому что этих детей сейчас готовят как будущих смертников. По его словам, в Азербайджане “промывают” мозги детей, готовя из них смертников, которые будут в армии именно для нашихзащитников границ.

Ованнисян также выразил мнение, что если с азербайджанской стороны начнется война, то это будет сделано не для “освобождения” земель, а для того, чтобы держать под контролем внутреннюю политическуюжизньстраны”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.




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