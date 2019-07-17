“АйастаниАнрапетутюн”: главная мечта ПаргеваМартиросяна - присоединение к матери- Армении

Газета “АйастаниАнрапетутюн” пишет: “Предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ ПаргевМартиросян в эксклюзивном интервью, данном газете “АйастаниАнрапетутюн”, отметил, что за 30 лет существования Арцахской епархии, они достигли значительных успехов. В первую очередь в епархии был освящен духовный центр монастыряГандзасар - церковь Иоанна Крестителя. Затем по очереди были освящены и открыты другие церкви Арцаха. Построено, отремонтировано 90 монастырей, церквей и часовен. За эти годы было издано около 100 книг.

По словам святейшего, у епархии также есть проблемы, в частности, мало священнослужителей. “Каждый армянин, живущий в Арцахе, должен быть знающим, грамотным, могучим христианином. Мы этого еще не достигли. У нас есть тысячи верующих, мы обеспечиваем их литературой, наделены соответствующими знаниями, но не все на том уровне, который мы бы хотели”. Что касается заветных чаяний предводителя епархии, то главное из них - присоединение к матери-Армении. Следующее -мир и безопасность”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.