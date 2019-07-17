Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

“Арарат-Армения” ВарданаМинасяна не собирается только защищаться


По мнению главного тренера ереванского футбольного клуба “Арарат-Армения”  ВарданаМинасяна, у его команды еще есть возможность выйти во второй тур Лиги чемпионов. Как передает Арменпресс, на пресс-конференции в Стокгольме Минасян подчеркнул, что он до игры не хочет раскрывать карты.

“Выйдя на поле, мы с первой же минуты не будем стремиться, лишь защищаться. Мы уже знаем сильные и слабые стороны соперника и попытаемся использовать их”, - сказал тренер.

По словам Минасяна, во второй игре ожидается другой сценарий, так как его команда в первой игре победила со счетом 2: 1. Надеюсь, что после нескольких стартовых минут беспокойство футболистов уйдет”, - сказал он.

В ответном квалификационном матче Лиги чемпионов чемпион Армении “Арарат-Армения” встретится с чемпионом Швеции “АИКом”. В первом матче между командами, который состоялся в Ереване, “Арарат-Армения” победила со счетом 2:1.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

10:29, 10.07.2019
Просмотрели 2716 раз
КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе

18:28, 10.07.2019
Просмотрели 2503 раз
Ереванская ТЭЦ возобновила работу

17:30, 10.07.2019
Просмотрели 2470 раз
Азиатские индексы - 10-07-19

19:27, 10.07.2019
Просмотрели 2449 раз
Армения получила статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

19:19, 10.07.2019
Просмотрели 2181 раз
Ереванский метрополитен возобновил работу

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации