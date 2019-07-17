“Арарат-Армения” ВарданаМинасяна не собирается только защищаться

По мнению главного тренера ереванского футбольного клуба “Арарат-Армения” ВарданаМинасяна, у его команды еще есть возможность выйти во второй тур Лиги чемпионов. Как передает Арменпресс, на пресс-конференции в Стокгольме Минасян подчеркнул, что он до игры не хочет раскрывать карты.

“Выйдя на поле, мы с первой же минуты не будем стремиться, лишь защищаться. Мы уже знаем сильные и слабые стороны соперника и попытаемся использовать их”, - сказал тренер.

По словам Минасяна, во второй игре ожидается другой сценарий, так как его команда в первой игре победила со счетом 2: 1. Надеюсь, что после нескольких стартовых минут беспокойство футболистов уйдет”, - сказал он.

В ответном квалификационном матче Лиги чемпионов чемпион Армении “Арарат-Армения” встретится с чемпионом Швеции “АИКом”. В первом матче между командами, который состоялся в Ереване, “Арарат-Армения” победила со счетом 2:1.